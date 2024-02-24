В Армении обсудят разработку новой конституции

Комиссия по конституционной реформе Армении 1 марта обсудит вопрос о разработке новой конституции страны.

Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет создавать новый совет, который будет заниматься этой работой. Потому что времени мало", - пишут армянские СМИ.

Отметим, что в действующей Конституции Армении, законодательных актах, официальных письмах и заявлениях, а также документах этой страны, распространяемых в международных организациях и судах, содержатся претензии против территориальной целостности Азербайджана.

Официальный Баку требует изменения законодательства Армении для нормализации отношений между двумя странами и подписания мирного соглашения.

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