ЕС надеется на продолжение усилий по нормализации отношений между Турцией и Арменией.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар в ходе панельной дискуссии на Анталийском дипломатическом форуме.

"Мои коллеги-участники дискуссии, специальные посланники Турции и Армении, предприняли значительные шаги для нормализации отношений, и мы надеемся, что эта работа будет продолжаться и даст конкретные результаты. В конечном счете, снижение напряженности и увеличение торговли и инвестиций на Южном Кавказе и через него улучшит благосостояние всех трех стран региона, а также Турции", - сказал он.

По его словам, это также принесет очевидные выгоды для ЕС.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!