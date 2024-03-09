Асиф Али Зардари избран президентом Пакистана

Кандидат от коалиции во главе с премьер-министром Шахбазом Шарифом во второй раз избран президентом Пакистана, передает Day.Az.

Согласно информации, Асиф Али Зардари победил на выборах в обе палаты пакистанского парламента и в законодательные органы четырех провинций страны, набрав 411 голосов. Его противник - Махмуд Хан Ачакзай, которого поддерживали сторонники бывшего премьер-министра Имрана Хана, сумел набрать лишь 181 голос.

Премьер-министр Шахбаз Шариф поздравил Асиф Али Зардари с победой.

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