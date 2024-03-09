https://news.day.az/world/1643561.html Асиф Али Зардари избран президентом Пакистана
Асиф Али Зардари избран президентом Пакистана
Кандидат от коалиции во главе с премьер-министром Шахбазом Шарифом во второй раз избран президентом Пакистана, передает Day.Az.
Согласно информации, Асиф Али Зардари победил на выборах в обе палаты пакистанского парламента и в законодательные органы четырех провинций страны, набрав 411 голосов. Его противник - Махмуд Хан Ачакзай, которого поддерживали сторонники бывшего премьер-министра Имрана Хана, сумел набрать лишь 181 голос.
Премьер-министр Шахбаз Шариф поздравил Асиф Али Зардари с победой.
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