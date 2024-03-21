США выступили за единое управление сектором Газа и Западным берегом

Следует быть готовым к решению вопроса об управлении сектором Газа по завершении нынешнего палестино-израильского конфликта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу "Аль-Хадат" в Джидде в рамках своего ближневосточного турне, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы хотим, чтобы конфликт закончился как можно скорее с учетом сохранения у Израиля способности защищать себя. (...) Мы хотели бы видеть, в конечном счете, единое управление Газой и Западным берегом с возрожденной Палестинской администрацией во главе", - сказал Блинкен.

При этом Блинкен добавил: "Мы не хотим, и ясно дали это понять, что повторной оккупации со стороны Израиля быть не может, мы не можем также допустить, чтобы ХАМАС руководил Газой".

По словам госсекретаря, необходимо "не допустить вакуума власти", убедиться, что существует план обеспечения безопасности, а также обеспечить массированные поставки гуманитарной помощи в Газу, чтобы люди могли начать восстанавливать свою жизнь и свои общины.

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