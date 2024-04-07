Вулкан Этна на Сицилии выбросил дымовые кольца

Крупнейший в Европе вулкан Этна, внесенный в список наследия ЮНЕСКО, выпустил кольца дыма. Об этом сообщает телеканал "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что вихревые кольца, исходящие из жерла вулкана являются достаточно редким явлением. Они почти полностью состоят из водяного пара, который образуется при испарении воды из магмы внутри вулкана. также они содержат дым и газ.

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