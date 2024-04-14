Иордания временно закрыла свое воздушное пространство для полетов авиации

Власти Иордании приняли решение временно закрыть с 23:00 по местному времени воздушное пространство страны для полетов авиации.

Об этом говорится в заявлении Управления гражданской авиации королевства, переданном телеканалом Al Mamlaka, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Иордания решила временно закрыть свое воздушное пространство для всех прибывающих, вылетающих и транзитных самолетов в свете эскалации рисков для воздухоплавания в регионе", - отмечается в тексте.

Воздушное пространство королевства будет закрыто с 23:00 по местному времени на несколько часов. "О всех последующих изменениях в соответствии с развитием событий будет сообщено дополнительно", - подчеркивается в заявлении Управления гражданской авиации.

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