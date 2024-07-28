Нетаньяху заявил, что "Хезболлах" заплатит высокую цену за удар по Голанам

Израиль не оставит без ответа удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанах и заставит шиитское движение "Хезболлах" в Ливане заплатить беспрецедентно высокую цену.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в разговоре с духовным лидером общины израильских друзов шейхом Муафиком Тарифом.

"Премьер-министр подчеркнул, что Израиль не оставит без ответа эту смертоносную атаку и "Хезболлах" заплатит за это самую высокую цену, такую, какую оно еще не платило", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Во время беседы с лидером израильских друзов Нетаньяху сказал, что "потрясен убийством детей и невинных людей террористической организацией "Хезболлах". "Премьер-министр попросил передать от имени всего народа Израиля сердечные соболезнования семьям погибших и всей друзской общине", - добавили в канцелярии.

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