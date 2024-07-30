В КНР отреагировали на поставки вооружений Тайваню

Поставки иностранными государствами вооружений администрации острова Тайвань не остановят историческую тенденцию на объединение Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Сколько бы вооружений ни закупила администрация Лай Циндэ, у нее не получится купить безопасность. <...> Как бы она ни укрепляла так называемый потенциал национальной самообороны, это не сможет остановить историческую тенденцию на неизбежное воссоединение Китая", - подчеркнул официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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