По меньшей мере трое граждан Пакистана погибли, еще 48 получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в провинции Керман. Об этом сообщает газета The News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел 26 августа вечером, когда перевозивший паломников - шиитов пассажирский автобус врезался в грузовик на междугородной трассе Нейриз - Сирджан. Как сообщается могло произойти вследствие "технической неисправности" тормозной системы, а также "неспособности водителя управлять транспортным средством".

Автобус следовал из Пакистана в Ирак на траурную религиозную церемонию Арбаин, который в 2024 году выпадает на 25 августа.

21 августа сообщалось об аналогичном инциденте в иранской провинции Йезд, в результате которого по меньшей мере 28 пакистанских паломников погибли, еще 23 получили ранения.

Ежегодно в паломничество на Арбаин отправляются около 20 млн мусульман. Центром их притяжения становится расположенный юго-западнее Багдада иракский город Кербела, где в 680 году в бою погиб и был обезглавлен третий шиитский имам Хусейн. В центре Кербелы расположен мавзолей имама, куда приезжают шииты со всего мира, которые отмечают сороковой день после смерти имама Хусейна как одну из самых скорбных дат в истории ислама.

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