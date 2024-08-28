ЦАХАЛ ликвидировал командира «Исламского джихада»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала полевого командира палестинской группировки "Исламский джихад" в районе сирийско-ливанской границы. Об этом пресс-служба армии сообщила в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Израильские ВВС нанесли удар и уничтожили Фариса Касима, крупного террориста в оперативном отделе террористической организации "Исламский джихад", - говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, Касим отвечал за разработку оперативных планов движения в Сирии и Ливане. Полевой командир играл центральную роль в вербовке палестинцев в организацию "Хезболла".

Израильская армия также сообщила, что в ходе удара были уничтожены дополнительные террористы "Исламского джихада", которые направлялись из Сирии на территорию Ливана. ЦАХАЛ считает, что члены организации хотели организовать там террористическую деятельность.

"Хезболла" - одна из самых известных радикальных исламских группировок на Ближнем Востоке и одновременно политическая организация в Ливане. Она взяла на себя часть социальных функций государства. Организация появилась во время ливанской гражданской войны, а ее становление связано с противостоянием Израилю.

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