Китай усиливает давление на Тайвань

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 25 летательных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Day.Az, об этом сообщило военное ведомство острова.

Кроме того, за минувшие сутки возле Тайваня были обнаружены два судна государственных ведомств КНР.

Как утверждается в документе, 17 летательных аппаратов НОАК пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в северной, центральной, юго-западной и юго-восточной частях острова.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.

Отметим, что недавно Китай выступил с жестким требованием к США.

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