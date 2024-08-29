Китай выступил с жестким требованием к США

Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся в ходе встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном потребовал от американской стороны прекратить "военный сговор" с тайваньской армией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство иностранных дел Китая.

"Вопрос Тайваня затрагивает самые ключевые интересы нашей страны, - приводятся слова замглавы ЦВС на странице МО КНР в соцсети WeChat. - Китайская сторона требует, чтобы Соединенные Штаты прекратили военный сговор с Тайванем, перестали его вооружать и распространять связанные с ним ложные слухи".

Как уточнил Чжан Юся, вопрос Тайваня - это "политическая основа основ в китайско-американских отношениях, красная линия №1, которую нельзя переступать". Он подчеркнул, что Пекин всегда стремился поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе, и они не совместимы с обособлением острова от остальной части страны.

"Миссия и долг Народно-освободительной армии Китая - решительно противостоять сторонникам так называемой независимости Тайваня и способствовать объединению, подчеркнул зампредседателя ЦВС. - Мы обязаны противостоять безрассудным провокациям сепаратистских сил".

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность Пекина. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с тайваньской стороной в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.

Недавно была названа страна, которая собирается разорвать важный договор с США.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!