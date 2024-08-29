Эта страна разорвет важный договор с США

Гондурас денонсирует договор об экстрадиции с США из-за вмешательства американцев во внутренние дела страны. Об этом заявила президент республики Сиомара Кастро, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На основании нашей Конституции и международных договоров я дала поручение министру иностранных дел Энрике Рейне денонсировать договор об экстрадиции с США", - написала Кастро на своей странице в Х (ранее Twitter).

Заявления президента последовали после критики посла США в Тегусигальпе Лауры Догу в отношении встречи военного руководства Гондураса с министром обороны Венесуэлы Владимиром Падрино Лопесом. Встреча главы гондурасского Минобороны Хосе Мануэля Селайи и начальника Генштаба Рузвельта Эрнандеса с венесуэльским коллегой состоялась 20 августа в Каракасе.

Американский дипломат выразила свое недоумение в отношении этой встречи, отметив, что для нее "было неожиданно видеть главу Минобороны и Генштаба, сидящими рядом с наркоторговцем в Венесуэле".

Президент Гондураса заявила, что "вмешательство и интервенционизм США, а также их намерение руководить политикой Гондураса через свое посольство и других представителей неприемлемы". "Они нападают, игнорируют и безнаказанно нарушают принципы и практику международного права, которые способствуют уважению суверенитета и самоопределения народов, невмешательству и всеобщему миру. Достаточно", - резюмировала Кастро.

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