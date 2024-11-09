Лидеры ЕС приняли декларацию о повышении конкурентоспособности Европы

Лидеры стран Евросоюза приняли Декларацию о повышении конкурентоспособности Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Будапеште.

"В Будапештской декларации говорится, что необходимы немедленные действия", - сказал глава правительства, добавив, что по этому поводу между участниками совещания установилось "полное согласие".

Орбан назвал такие пункты этого документа, как освобождение компаний от административного бремени, в том числе излишней отчетности, снижение высоких цен на энергоносители, укрепление общего рынка капиталов, расширение НИОКР