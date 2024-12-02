НАТО отработает быструю переброску сил в Эстонию

Учения НАТО по быстрой переброске войск и воздушным операциям Pikne ("Молния") начались в Эстонии. Об этом передает Postimees, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В ходе учений необходимо отработать быструю переброску французских, британских и эстонских сил, а также укрепить сотрудничество между ними", - подчеркнул генерал-майор Сил обороны Эстонии Индрек Сирель.

Учения пройдут на севере и северо-востоке Эстонии с 2 по 15 декабря, в них примут участие около 2000 военнослужащих из Эстонии, Латвии, США, Франции и Великобритании. В ходе маневров подразделения НАТО отработают механизмы переброски сил в зону предполагаемого конфликта.