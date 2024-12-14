В США случайно нашли неизданные песни Майкла Джексона

Записи неизданных треков певца Майкла Джексона были обнаружены в Сан-Франциско.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает портал The Hollywood Reporter.

Кассеты хранились на складе, который когда-то принадлежал продюсеру Брайану Лорену, а обнаружил уникальную коллекцию с 12 песнями культового артиста полицейский в отставке Грегг Масгроув, который приобрел помещение.

Сообщается, что треки Джексона были написаны с 1989 по 1991 год, а записи представляют собой черновые аудиодорожки. На записях даже слышно, как сам исполнитель обсуждает с продюсером творческий процесс. Кроме того, в одном из треков под названием Truth on Youth Майкл исполнил рэп вместе с рэпером LL Cool J, которые ранее рассказывал о совместной работе с ним.

Неизвестно, что в итоге будет с найденными черновиками композиций Джексона, так как Масгроув уверен, что их стоимость может достигать семизначных цифр, и рассчитывает продать через один из аукционных домов.

Ранее стало известно, что ученые обнаружили неизвестную композицию легендарного композитора Вольфганга Амадея Моцарта.