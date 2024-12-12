В Азербайджане улучшена система медицинских обследований призывников

Продолжается процесс итоговых медицинских обследований, проводимых Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в рамках медицинского освидетельствования призывников.Реализация этого процесса осуществляется через электронную инфраструктуру.

Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, для проведения итогового медицинского обследования призывника утверждается заключение Центральной военно-врачебной комиссии, после чего соответствующее направление вносится в подсистему министерства "Медицинское освидетельствование".

Призывники проходят осмотры в Центре медицинской оценки Агентства в порядке электронной очереди, которая автоматически назначается на основании направления. Итоговое заключение по результатам обследования также вносится в электронную систему и отправляется призывнику в электронном виде, говорится в сообщении ведомства.