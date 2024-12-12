Протестующие перекрыли проспект у парламента Грузии

Митингующие перекрыли проспект Руставели у парламента в центре Тбилиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, днем работники IT-сектора, недовольные приостановкой переговоров о евроинтеграции, организовали шествие протеста по улицам Тбилиси.

В четверг протестующие, как обычно, собрались у парламента.

Телеканал Adjara сообщает, что одновременно у Тбилисской государственной консерватории проходит митинг в поддержку студентов из Батуми. Протестующие направляются в сторону проспекта Чавчавадзе.