https://news.day.az/world/1714841.html Протестующие перекрыли проспект у парламента Грузии Митингующие перекрыли проспект Руставели у парламента в центре Тбилиси. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, днем работники IT-сектора, недовольные приостановкой переговоров о евроинтеграции, организовали шествие протеста по улицам Тбилиси. В четверг протестующие, как обычно, собрались у парламента.
Протестующие перекрыли проспект у парламента Грузии
Митингующие перекрыли проспект Руставели у парламента в центре Тбилиси.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, днем работники IT-сектора, недовольные приостановкой переговоров о евроинтеграции, организовали шествие протеста по улицам Тбилиси.
В четверг протестующие, как обычно, собрались у парламента.
Телеканал Adjara сообщает, что одновременно у Тбилисской государственной консерватории проходит митинг в поддержку студентов из Батуми. Протестующие направляются в сторону проспекта Чавчавадзе.
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