https://news.day.az/world/1714850.html Беспилотник врезался в спортивный центр в Китае - ВИДЕО Большой китайский беспилотник с неподвижным крылом врезался в здание спортивного центра в городе Цзинчжоу, провинция Хубэй. Как передает Day.Az, один человек пострадал, сообщает китайская газета Global Times. Инцидент произошел во время испытательного полета. В результате столкновения возник пожар.
Беспилотник врезался в спортивный центр в Китае - ВИДЕО
Большой китайский беспилотник с неподвижным крылом врезался в здание спортивного центра в городе Цзинчжоу, провинция Хубэй.
Как передает Day.Az, один человек пострадал, сообщает китайская газета Global Times.
Инцидент произошел во время испытательного полета. В результате столкновения возник пожар. Центр экстренных служб приступил к расследованию причин крушения.
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