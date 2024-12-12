Беспилотник врезался в спортивный центр в Китае

Большой китайский беспилотник с неподвижным крылом врезался в здание спортивного центра в городе Цзинчжоу, провинция Хубэй.

Как передает Day.Az, один человек пострадал, сообщает китайская газета Global Times.

Инцидент произошел во время испытательного полета. В результате столкновения возник пожар. Центр экстренных служб приступил к расследованию причин крушения.