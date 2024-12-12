https://news.day.az/society/1714836.html

На этих территориях не будет газа - с этой даты

В некоторых районах будет временно прекращена подача газа. Об этом Day.Az сообщили в производственном объединении "Азеригаз". С 13 декабря, с 10:00 планируется приостановить газоснабжение для устранения подземной утечки газа, обнаруженной в газопроводе среднего давления "Дигях-Билгях".