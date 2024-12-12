На этих территориях не будет газа - с этой даты
В некоторых районах будет временно прекращена подача газа.
Об этом Day.Az сообщили в производственном объединении "Азеригаз".
С 13 декабря, с 10:00 планируется приостановить газоснабжение для устранения подземной утечки газа, обнаруженной в газопроводе среднего давления "Дигях-Билгях".
Кроме того, с 09:30 13 декабря до завершения работ будет прекращена подача газа с АЗС "Шеки" для подключения нового газопровода к существующему источнику на проспекте М.А. Расулзаде в Шекинском районе.
В связи с приостановкой подачи газа временно не будут обеспечены газом поселок Пиршаги, Лахишские сады, район 2-го совхоза, город Шеки, а также села Инче, Гохмуг, Охуд в Сабунчинском районе столицы, как отмечается в сообщении.
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