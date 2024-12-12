На этих территориях не будет газа

В некоторых районах будет временно прекращена подача газа.

Об этом Day.Az сообщили в производственном объединении "Азеригаз".

С 13 декабря, с 10:00 планируется приостановить газоснабжение для устранения подземной утечки газа, обнаруженной в газопроводе среднего давления "Дигях-Билгях".

Кроме того, с 09:30 13 декабря до завершения работ будет прекращена подача газа с АЗС "Шеки" для подключения нового газопровода к существующему источнику на проспекте М.А. Расулзаде в Шекинском районе.

В связи с приостановкой подачи газа временно не будут обеспечены газом поселок Пиршаги, Лахишские сады, район 2-го совхоза, город Шеки, а также села Инче, Гохмуг, Охуд в Сабунчинском районе столицы, как отмечается в сообщении.