Дональд Трамп намекнул на возможность войны с Ираном

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном не исключена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в интервью журналу Time он коротко отметил: "Все возможно", сделав выразительную паузу, но не раскрыл дальнейших планов американской администрации в отношении Тегерана.

При этом Трамп воздержался от уточнения, какие именно шаги может предпринять новое правительство США в будущем.

Ранее он также поделился своим видением урегулирования конфликта на Украине. Дональд Трамп подчеркнул, что стремится к достижению мирного соглашения и считает, что единственный путь к этому - твёрдость в переговорах и отказ от капитуляции.