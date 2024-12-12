https://news.day.az/world/1714859.html В Тбилиси протестующие вновь собираются на акцию Протесты в столице Грузии Тбилиси продолжаются уже 15-й день. Как сообщает Day.Az со ссылкой на грузинскую прессу, протестующие вновь собираются на проспекте Руставели. Грузины протестуют против решения правительства страны заморозить переговоры с Европейским союзом до 2028 года.
В Тбилиси протестующие вновь собираются на акцию
Протесты в столице Грузии Тбилиси продолжаются уже 15-й день.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на грузинскую прессу, протестующие вновь собираются на проспекте Руставели. Грузины протестуют против решения правительства страны заморозить переговоры с Европейским союзом до 2028 года. Сегодня к участникам митинга, собравшимся перед парламентом в знак протеста, присоединились представители сферы искусства и информационных технологий.
По сообщениям к акции присоединятся и депутаты Европарламента из разных стран. Ожидается, что они обратятся к протестующим, собравшимся на проспекте Руставели.
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