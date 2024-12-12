Автор: Мехти Ахмедзаде

В последние недели мы неоднократно подчеркивали стратегическое значение стабильности и независимости Грузии для всего Южного Кавказа. Тбилиси, стремясь сохранить суверенитет и мир в регионе, ведет взвешенную и осторожную политику, избежав манипуляций со стороны внешних сил. Протесты, можно сказать, утихли (уже не с той силой, что было раньше) и план Запада провалился. Именно на этом фоне в столице Грузии появилась фигура, способная вновь разжечь конфликт в стране.

Речь идет о вице-председателе делегации Европарламента по связям со странами Южного Кавказа Натали Луазо. По собственному заявлению, она прибыла в Тбилиси по приглашению президента Грузии Саломе Зурабишвили. Однако, подобное присутствие носит явно провокационный характер. Луазо уже известна своей агрессивной риторикой, нацеленностью на дестабилизацию региона и подрыв доверия между соседями. Эта французская мадам - фигура, характеризующаяся крайней враждебностью к народам Южного Кавказа, заинтересованная в ослаблении внутренних позиций Грузии.

"По приглашению президента Саломе Зурабишвили нахожусь в Тбилиси. Грузинский народ отказывается видеть свое настоящее и будущее с друзьями Владимира Путина. Грузия-это не Россия!", - сказала Луазо.

Подобными публичными высказываниями она пытается искусственно разделить грузинское общество по принципу "свой-чужой" и втянуть страну в конфронтацию. Грузия, несмотря на все внешние попытки "раскачать лодку", не поддалась этим провокациям. Грузинские политологи и журналисты подчеркивают, что Тбилиси не желает возвращаться к конфликтам прошлых лет и отказывается стать пешкой в чужой геополитической игре.

Западные политики, подобные Луазо, стремятся представить ситуацию так, будто грузинский выбор - это или безоговорочная поддержка западных интересов, или путь к "друзьям Путина". Реальность куда сложнее. Грузия стремится к многовекторной политике, сохраняя контакты и на Западе, и на Востоке, руководствуясь собственными национальными интересами. Тбилиси понимает, что устойчивое развитие, экономический подъем, мир и стабильность важнее искусственных геополитических ярлыков.

Натали Луазо - злейший враг для народов Южного Кавказа (не считая Армени, где ее очень ошибочно чуть ли не боготворят) и ее присутствие в Грузии это сознательная провокация с целью столкнуть интересы региональных игроков, посеять недоверие и раздор. Западные политтехнологи не скрывают, что их главная задача - подорвать уверенность Грузии в собственных силах и вынудить страну сделать "правильный выбор" под их диктовку. Тбилиси не намерен отказываться от собственной линии, выработанной годами дипломатии и прагматизма.

Грузия действительно "не Россия" - она самостоятельный актор на международной арене. Однако эта самостоятельность не означает автоматическое следование кому-то извне. Народ страны, переживший трудные периоды истории, понимает, насколько важны внутренний мир, целостность и независимость. Поэтому попытки Луазо и ее западных кураторов расшатать ситуацию, судя по всему, заранее обречены на провал. Грузия уже доказала, что способна противостоять внешнему давлению и сохранять стабильность, несмотря на все испытания.