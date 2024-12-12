"Карабах" начал переговоры с еще одним своим легионером.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Apasport.az, агдамский клуб не хочет отпускать Матеуса Сильву.

Таким образом, существует вероятность продления его контракта. Клуб уже предложил бразильцу новое соглашение.

Гурбан Гурбанов попросил Матеуса остаться в команде, и, судя по информации, сам футболист также не планирует покидать "Карабах".

Ожидается, что контракт Матеуса с чемпионом Азербайджана будет продлен еще на два года.

Напомним, что Матеус перешел в "Карабах" 21 августа 2023 года, и его действующий контракт с клубом истекает 30 июня 2025 года.