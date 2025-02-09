Ираклий Кобахидзе о неактуальности обсуждения закона об иноагентах с СЕ

Создание в Грузии совместной с Советом Европы комиссии для возможного смягчения закона об иноагентах утратило актуальность. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В конце декабря 2024 года во время визита в Грузию генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Совет Европы совместно с грузинскими властями создаст рабочую группу для определения поправок, которые будут внесены в закон "О прозрачности иностранного влияния". Кобахидзе заявлял, что власти страны готовы пересмотреть закон, если получат нужные обоснования.

"Мы говорили [с Берсе] о том, чтобы создать рабочий формат для пересмотра закона "О прозрачности", однако на фоне произошедших событий этот формат утратил свою первоначальную значимость. Мы сделали конкретный шаг, однако вместо того, чтобы увидеть встречные шаги со стороны конкретных субъектов, мы увидели обратную тенденцию со стороны Deep State ("глубинное государство" - прим. ТАСС) и других соответствующих структур", - заявил Кобахидзе журналистам.

Как отметил премьер, продолжились попытки устроить в стране революцию, протестующие продолжают ежедневно собираться у парламента Грузии, продолжилась санкционная политика со стороны Запада. Более того, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с требованием провести в Грузии повторные выборы, после чего власти страны решили покинуть ассамблею.

По словам Кобахидзе, на фоне того как финансируемые из-за рубежа НПО используются для попыток революции, "излишне говорить о смягчении закона "О прозрачности" и создании рабочего формата". Премьер добавил, что власти Грузии ознакомили Берсе со своей позицией, согласно которой создание совместной комиссии утратило актуальность.