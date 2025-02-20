https://news.day.az/world/1731685.html

Когда будет готов текст новой конституции Армении?

Текст новой Конституции Армении будет готов к парламентским выборам 2026 года. Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила министр юстиции страны Сбруи Галян. Она добавила, что после этого может быть проведен референдум.