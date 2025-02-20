https://news.day.az/world/1731685.html Когда будет готов текст новой конституции Армении? Текст новой Конституции Армении будет готов к парламентским выборам 2026 года. Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила министр юстиции страны Сбруи Галян. Она добавила, что после этого может быть проведен референдум.
Когда будет готов текст новой конституции Армении?
Текст новой Конституции Армении будет готов к парламентским выборам 2026 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила министр юстиции страны Сбруи Галян.
Она добавила, что после этого может быть проведен референдум.
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