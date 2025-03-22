NASA может закрыть одну из своих штаб-квартир

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) рассматривает возможность закрытия своей штаб-квартиры в Вашингтоне с последующим распределением ключевых функций между штатами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

В публикации отмечается, что данный шаг согласуется с курсом администрации президента США на сокращение федеральных расходов. Под удар могут попасть до 2,5 тысяч рабочих мест, а также функции по управлению космическими исследованиями и реализации научных миссий.

Лоббист космической отрасли Том Каллиган отметил, что основная опасность для NASA заключается в возможности потерять координацию действий ведомства. Бывший высокопоставленный сотрудник управления Дэн Дамбахер отметил, что перенос функций штаб-квартиры за пределы Вашингтона усложнит и замедлит коммуникации, что повлияет на международное сотрудничество, которое строится через посольства в городе.