https://news.day.az/world/1750052.html В Приморье река затопила улицы и дома - ВИДЕО В городе Спасске-Дальнем в Приморском крае из берегов вышла река Кулешовка. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. После дождя, прошедшего накануне, оказались затоплены улицы Ипподромная, Борисова и Куривоская. По словам местных жителей, вода добралась даже до квартир.
В Приморье река затопила улицы и дома - ВИДЕО
В городе Спасске-Дальнем в Приморском крае из берегов вышла река Кулешовка. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
После дождя, прошедшего накануне, оказались затоплены улицы Ипподромная, Борисова и Куривоская. По словам местных жителей, вода добралась даже до квартир.
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