В Приморье река затопила улицы и дома

В городе Спасске-Дальнем в Приморском крае из берегов вышла река Кулешовка. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После дождя, прошедшего накануне, оказались затоплены улицы Ипподромная, Борисова и Куривоская. По словам местных жителей, вода добралась даже до квартир.