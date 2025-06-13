В Иране введены ограничения на доступ в интернет

После нанесения Израилем авиаударов в Иране были введены определенные ограничения на доступ в интернет.

Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на министерство связи и информационных технологий Ирана.

Согласно информации, решение о временном введении ограничений было принято соответствующими структурами с учетом особой обстановки в стране.

Сообщается, что после восстановления нормальной обстановки указанные ограничения будут сняты.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.