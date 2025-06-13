Израиль продолжает атаки на Иран

ВВС Израиля нанесли удары по городу Бушер на юге Ирана, а также иранский завод по обогащению урана в Натанзе.

Об этом заявил во время пресс-конференции представитель Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Эффи Дефрин, передает Day.Az.

"В настоящее время силы обороны Израиля продолжают реализацию наступательного плана для достижения целей операции, одновременно усиливая меры по обеспечению безопасности страны", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных сроках иранских баллистических атак, Дефрин заявил, что операция только начинается. Он подчеркнул, что израильская армия внимательно отслеживает действия Ирана и "готовится к возможным ответным мерам со стороны Ирана".

Ранее мы сообщали, что Израиль нанес удары по Ирану. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары.