Израиль продолжает атаки на Иран - ВИДЕО
ВВС Израиля нанесли удары по городу Бушер на юге Ирана, а также иранский завод по обогащению урана в Натанзе.
Об этом заявил во время пресс-конференции представитель Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Эффи Дефрин, передает Day.Az.
"В настоящее время силы обороны Израиля продолжают реализацию наступательного плана для достижения целей операции, одновременно усиливая меры по обеспечению безопасности страны", - сказал он.
Отвечая на вопрос о возможных сроках иранских баллистических атак, Дефрин заявил, что операция только начинается. Он подчеркнул, что израильская армия внимательно отслеживает действия Ирана и "готовится к возможным ответным мерам со стороны Ирана".
Ранее мы сообщали, что Израиль нанес удары по Ирану. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре