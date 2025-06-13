Эрдоган резко осудил нападение Израиля на Иран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике нападение Израиля на Иран, заявив, что израильская администрация пытается втянуть весь регион и мир в катастрофу.

Как передает Day.Az, об этом турецкий лидер написал на официальной странице Х.

"С сегодняшнего утра Израиль довел свою стратегию погружения нашего региона в кровь, слезы и нестабильность до крайне опасной стадии, особенно в секторе Газа. Нападения Израиля на нашего соседа - на Иран - очевидная провокация, которая ставит международное право в тупик. Эти нападения, происходящие в то время, когда переговоры по иранской ядерной программе активизировались, а международное давление усилилось из-за бесчеловечных действий, предпринятых против Газы, ясно показывают, что Израиль не признает правил.

Администрация Нетаньяху своими бездумными, агрессивными и не признающими права действиями втягивает наш регион и весь мир в катастрофу. Международное сообщество уже должно сказать "стоп" израильскому бандитизму, нацеленному на подрыв глобальной и региональной стабильности", - написал Эрдоган.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.