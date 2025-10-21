https://news.day.az/world/1789675.html В США сумасшедшая официантка заблокировала отца с детьми в машине - ВИДЕО Видео с разъярённой официанткой, перекрывшей автомобиль клиента с детьми из-за отсутствия чаевых, вызвало бурные споры в США. Сцена превратилась в символ «кризиса чаевых» в американском обществе.
В США сумасшедшая официантка заблокировала отца с детьми в машине - ВИДЕО
В США стремительно набирает просмотры видео с разъярённой официанткой, которая заблокировала машину отца с детьми внутри, требуя чаевые после его обеда.
Как передает Day.Az, она даже позвонила полицию, что вызвало массовые дебаты в соцсетях "о безумии с чаевыми" в современной Америке.
Согласно сообщениям, в данном эпизоде принял участие и бармен, который блокировал своим автомобилем машину полностью расплатившегося по счёту клиента, требуя, чтобы мужчина "правильно оставил чаевые".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре