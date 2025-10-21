В США сумасшедшая официантка заблокировала отца с детьми в машине

В США стремительно набирает просмотры видео с разъярённой официанткой, которая заблокировала машину отца с детьми внутри, требуя чаевые после его обеда.

Как передает Day.Az, она даже позвонила полицию, что вызвало массовые дебаты в соцсетях "о безумии с чаевыми" в современной Америке.

Согласно сообщениям, в данном эпизоде принял участие и бармен, который блокировал своим автомобилем машину полностью расплатившегося по счёту клиента, требуя, чтобы мужчина "правильно оставил чаевые".