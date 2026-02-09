https://news.day.az/world/1814906.html

Канадские бизоны успешно адаптировались в Казахстане - ВИДЕО

Канадские бизоны успешно адаптировались в Казахстане. Животные обитают в национальном природном парке "Буйратау" на территории Акмолинской и Карагандинской областей. Изначально завезённая партия из 10 особей увеличилась до 24. Бизоны содержатся в вольере площадью 400 гектаров, и туристы могут увидеть их вживую.