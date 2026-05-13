Драка двух носорогов посреди города попала на видео

В Непале два носорога ворвались в город и устроили драку. Об этом сообщает NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам очевидцев, столкновение произошло между взрослой особью и животным помладше. Предполагается, что они делили между собой территорию. Носороги носились по улицам и останавливались у магазинов, чтобы пободаться. Их сняли на видео.

В конце концов один из носорогов отступил, а победивший пошел поедать цветы с деревьев. Никто из людей не пострадал.