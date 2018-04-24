Водитель автобуса напал на пассажира с битой - ВИДЕО

В Киеве пассажир маршрутки был избит битой за замечание водителю. Пострадавший житель Винницы Юрий Кирилюк заявил, что действия водителя были абсолютно неадекватными, сообщает "Винница.info".

"На конечной остановке я сел в маршрутку. Водитель сразу бросился в глаза: то кофе пил, то курил, громко говорил. Потом начал приставать к молодой девушке. Из-за такого дерзкого ухаживания она даже отказалась садиться в маршрутку", - сказал пострадавший, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Мужчина вызвал полицию, водитель стал требовать его покинуть маршрутку и угрожал ударить битой по голове. От слов он перешел к действиям.

"Выскочил из салона и набросился на меня. Слава богу, переломов нет, но много ушибов по левой стороне тела. Он также разбил мой телефон", - рассказал Кирилюк.

Потерпевший будет требовать от обидчика возмещения морального и материального ущерба.

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