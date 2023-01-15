В Китае представлен экономичный Changan CS75 Plus

В Китае представили Changan CS75 Plus третьего поколения, особенностью которого является гибридная система Changan Blue Whale iDD 1.5T, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Как можно понять из названия, в ее основе - бензиновый турбированный двигатель объемом 1,5 л. Гибрид подключаемый, поэтому кроссовер может покрыть небольшое расстояние (до 150 км) на чистом электричестве. Максимальный запас хода заправленного и заряженного Changan CS75 Plus iDD составляет 1200 км (согласно методике WLTC, которая слабо соотносится с реальными условиями эксплуатации и расхода).

Мощность ДВС составляет 170 л.с., электрического мотора - 150 л.с. Создатели говорят о запасе расходе 1,46 л на 100 км пути, но он, опять же, рассчитан по методике WLTC.

Габариты кроссовера составляют 4710 х 1865 х 1710 мм, колесная база - 2710 мм. Он оснащен системами помощи водителю второго уровня автономности - есть адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о пересечении полосы, система предупреждения о сближении с впереди или позади идущим автомобилем и т.д. Также есть система кругового обзора и два экрана с диагоналями 12,3 дюйма в салоне.

Changan пока не раскрыла стоимость и дату начала продаж новинки.