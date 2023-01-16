Уникальную Ferrari выставили на торги

Гиперкар Ferrari LaFerrari оснащался 963-сильной гибридной силовой установкой, которая состоит из 6,3-литрового мотора V12, электродвигателя, роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями и комплекта батарей, передает Day.Az со ссылкой на Motor. За время производства было сделано 500 экземпляров бензоэлектрического автомобиля, но только один из них получил особое сочетание цветов кузова и отделки интерьера. И именно такой уникальный образец теперь появился в списке лотов аукциона RM Sotheby's.

Отметим, что кузов купе окрашен в насыщенный синий цвет Blu Elettrico, который дополнен темно-серыми магниевыми колесами, контрастной черной крышей и тормозными суппортами такого же оттенка. Салон отделан светлой кожей цвета Crema, сочетающейся с углепластиковым декором. Заявлено, что подобных автомобилей Ferrari больше не делала.

Напомним, что в декабре 2014 года гиперкар с завода получил дилер марки в Сиэтле, а покупателем стал Грег Уиттен - известный коллекционер автомобилей из США, который продал свой 250 GTO 1962 года выпуска через RM Sotheby's в августе 2018 года за 48,4 млн долларов, что является самой высокой ценой, когда-либо достигнутой за автомобиль Ferrari на публичных торгах.

За семь лет владелец проехал на своем супергибриде всего 5 127 км, а состояние машины подтвердили специалисты Ferrari Classiche, выдав модели статус Yellow Book. На аукционе за уникальный LaFerrari продавец рассчитывает выручить около 4-5 млн долларов.