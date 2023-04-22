Maserati показала заводской рестомод на базе GranTurismo

Итальянская компания Maserati представила рестомод на основе купе GranTurismo. С момента премьеры нового поколения спорткара Maserati GranTurismo не прошло и года, но итальянский автопроизводитель уже взялся за создание заводских спецверсий на базе актуальной модели. На Неделе дизайна в Милане компания представила проект GranTurismo One Off Ouroboros, который призван продемонстрировать возможности не только фирменной программы персонализации Fuoriserie, но и планов Maserati по созданию уникальных спорткаров для своих клиентов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Соавтором заводских дизайнеров стал Хироси Фудзивара. Используя GranTurismo в качестве основы, художник добавил модели элементы из классических моделей Maserati. Купе сочетает в себе переднюю решетку от A6GCS Berlinetta Pininfarina, боковые вентиляционные отверстия от 3500 GT и закрытые круглые фары в духе гоночных автомобилей Maserati 1960-х годов, таких как Tipo 151. Задняя часть получила фонари в стиле Maserati Shamal 1990-х годов, а колёса вдохновлены магниевыми дисками Bora 1970-х годов.

Интерьер модели не раскрывается, поскольку машина пока существует исключительно в виде дизайнерских эскизов. О технических характеристиках Maserati GranTurismo One Off Ouroboros также не сказано ни слова, но потенциально эксклюзивное купе компания может построить на базе любой версии спорткара - 500-сильной Modena и 560-сильной Trofeo с бензиновым турбомотором V6 или же на основе 760-сильной электрической Folgore.

"GranTurismo Ouroboros был задуман как визуальная и культурная связь между различными эпохами дизайна Maserati и нынешним поколением GranTurismo. Мы работали с командой Maserati, чтобы связать современные технологии и харктеристики с иконами стиля, которые породили и подпитывали миф Maserati на протяжении десятилетий", - заявил Фудзивара. Вместе с концепт-каром дизайнер представил и новую капсульную коллекцию своего бренда Fragment, отдав дань уважения Модене и Токио в рамках сотрудничества с Maserati.