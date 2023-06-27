Opel показал новый логотип

Немецкая компания Opel представила обновленный логотип, который получат все машины бренда с 2024 года, говорится в сообщении ее пресс-службы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, фирменная молния в логотипе сохранилась, однако теперь она разделена по центру и выполнена в более минималистичной редакции. "Логотип не только символизирует нашу приверженность инновациям, но и выражает наше стремление стать полностью электрическим брендом в Европе к 2028 году", - сказал генеральный директор Opel Флориан Хюттль.

Новый логотип станет центральным элементом в фирменной стилистике Opel Compass. Начиная с 2024 года немецкий автопроизводитель постепенно внедрит обновленную эмблему на все свои машины.

До этого компания меняла логотип в 2020 году. Тогда немцы решили отказаться от трехмерной эмблемы, изменили дизайн молнии и фирменный шрифт.



На данный момент модельный ряд Opel состоит из компакта Rocks, хетча Corsa, семейств Astra и Insingnia, кроссоверов Mokko и Crossland, минивэнов Combo и Zafira, а также коммерческих моделей Vivaro и Movano.