Changan рассекретила свой новейший автомобиль Qiyuan A07

Changan полностью рассекретила в Китае свой новейший автомобиль Qiyuan A07. Новинку вполне можно назвать бизнес-седаном, так как она довольно просторная, хорошо оснащена, а салон выполнен с вниманием к мелочам. В то же время Qiyuan A07 не будет дорогим: точная стоимость не объявлена, но китайские источники полагают, что цена будет на уровне 200 тыс. юаней - примерно 28 тыс. долларов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Changan Qiyuan A07 с узкими фарами и фонарями, практически отсутствующей решеткой радиатора и спрятанными в двери ручками выполнен в полном соответствии с современными представлениями об автомобильном дизайне. Необычно выглядит логотип - это стилизованный двоичный код "101".

Габариты составляют 4905 х 1910 х 1480 мм, колесная база - 2900 мм. Автомобиль будут комплектовать покрышками размерностью 225/55 R18 и 245/45 R19.

Салон явно выполнен с вниманием к мелочам: тут кожаные сиденья с ромбовидной прострочкой, потолок и стойки, обернутые замшей, панели с деревянной текстурой (пока непонятно, натуральное это дерево или имитация).

Руль - двухспицевый с сенсорными панелями управления различными функциями, на подлокотнике размещена беспроводная зарядка для смартфона. Рычаг коробки передач разместили на рулевой колонке. Из опций - проекционный экран и информационно-развлекательная система с большим дисплеем, а вот панель приборов урезана до минимума.

Changan Qiyuan A07 построен на платформе EPA1 и представлен двумя вариантами: гибридным и чисто электрическим. В составе гибридной силовой установки атмосферный 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 90 л.с. и электромотор мощностью 217,5 л.с. Чисто электрическая версия помощнее - с электромотором мощностью 258 л.с. Запас хода ее - 515 или 705 км.