Toyota Land Cruiser претендует на звание самого неубиваемого автомобиля на планете

Toyota Land Cruiser славится своей прочностью, но данный автомобиль действительно впечатляет. Автомобиль засняли на пути к дилерской станции техобслуживания Toyota в ужасном состоянии, при этом он передвигался своим ходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, как пишет Carscoops, это пикап Land Cruiser 70 Series,а передняя и задняя части настолько деформированы, что узнать в нём оригинальный автомобиль очень непросто. Фактически, если бы не решетка радиатора и значок Toyota то сделать это практически невозможно.

Видео было опубликовано в Халидом Аль Аджми и привлекло большое внимание поклонников Toyota. Он рассказал изданию Carscoops, что владелец этого Land Cruiser ехал на нем где-то в горных районах Саудовской Аравии, когда упал с вершины горы. Автомобиль несколько раз перевернулся, но после того, как остановился, владелец, чудом выживший без серьезных травм, понял, что автомобиль остался на ходу.

Надёжная рама уберегла автомобиль от полного уничтожения, однако очевидно, что полное восстановление машины обойдется в приличную сумму.

Land Cruiser 70-й серии практически не изменился с 1984 года, а недавно получил еще одну версию. Модель до сих пор пользуется большой популярностью на многих рынках.