Xiaomi готовит три новые модели автомобилей

Сразу несколько источников раскрыли новые подробности об автомобилях Xiaomi. Как сообщается, компания работает над тремя новыми моделями. Две из них окажутся электромобилями, они обозначены кодовыми именами Modena и Le Mans, а вот третья модель с кодовым именем Kunlun будет гибридом - Xiaomi уже опубликовала ряд вакансий для инженеров-разработчиков гибридных силовых установок, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Эта новость не прошла незамеченной поклонниками Xiaomi - в Сети уже появились фанатские рендеры возможных новых моделей. Попутно китайцы гадают, какие типы кузова будут у новинок. В том, что у Xiaomi будет кроссовер или внедорожник, можно не сомневаться. Но фанаты также не прочь увидеть пикап, минивэн и даже небольшой грузовичок.

Что касается нынешней модели SU7, то компания запланировала на декабрь произвести 300 единиц - вдвое больше, чем в ноябре. Пока же идет отладка производственных процессов - с ними пока не все гладко: то конвейер остановится, то запчасти на него невовремя подвезут. Одновременно компания дорабатывает прошивку информационно-развлекательной системы.

После официальной премьеры Xiaomi SU7 появится в фирменных розничных магазинах компании в Китае, при этом пространство в них реорганизуют так, что часть решений экосистемы умного дома, скорее всего, будет попросту убрана.

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