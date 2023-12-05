Представлен первый в мире пятироторный автомобиль

"Безумный" Майк Уиддетт - профессиональный дрифтер, страстно увлеченный роторными двигателями - не только тюнингует заводские модели Mazda, но и строит свои собственные автомобили, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

В этот раз он создал первую в мире пятироторную силовую установку и уникальную машину под названием 787D.

Двигатель Ванкеля имеет ротор примерно треугольной формы, вращающийся вокруг эксцентрикового вала, и каждая из трех сторон проходит фазы впуска, сжатия, зажигания и выпуска в процессе вращения. Большинство дорожных моделей Mazda использовали двухроторные двигатели, а Mazda 787B, выигравший Ле-Ман, был оснащен четырехроторным двигателем.

"Безумный" Майк пошел еще дальше со своим пятироторным двигателем. По данным Carvibz , объем двигателя составляет 3,3 литра. Подробностей о выходной мощности нет. Видео подтверждает, что силовая установка оказалась очень громкой.

За кузов отвечает японский тюнер Rocket Bunny, автомобиль создан на базе Mazda RX-7 четвертого поколения (FD) . Однако трубчатое шасси и радикально измененный двигатель позволяют предположить, что от оригинального спортивного автомобиля мало что осталось.

Уиддетт представил 787D на фестивале Mad Mike's Summer Bash 6, который прошел 2 декабря в Новой Зеландии. Он планирует использовать его для дрифта, но пока что в Сети нет роликов, показывающих, как эта машина скользит.