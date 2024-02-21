Новейший Tank 800 засняли внутри, снаружи и даже снизу

В Сети появились живые фото новейшего внедорожника Tank 800 - автомобиль тестируют в Китае при внушительных отрицательных температурах за 30 градусов Цельсия. По крайней мере, именно такие данные на экране медиасистемы, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Машина в камуфляже, но это, судя по всему, уже предсерийный образец. На это указывает качественное исполнение интерьера - прямо как у серийной машины. К слову, интерьер машины сфотографировали впервые. А картинка на экране медиасистемы демонстрирует изображение внедорожника таким, каким он предстанет без камуфляжа.

Судя по фото заднего ряда, у пассажиров сзади будем много пространства - как в коленях, так и над головой. В торце центрального тоннеля расположился экран управления климатической системой.

Фото задней подвески демонстрирует массивные рычаги и элементы гидравлической (или пневматической) системы. То есть клиренс можно будет менять по нажатию кнопки. Идущие по низу задней части высоковольтные провода говорят о том, что где-то там находится тяговая батарея. И это подтверждает предварительные данные о том, что Tank 800 будет гибридом. Внедорожнику приписывают силовую установку от Tank 700 Hi4-T с 3,0-литровым бензиновым мотором, двумя электромоторами и 9-ступенчатым "автоматом". Мощность такой системы у Tank 700 - 523 л.с.

Когда состоится официальная премьера серийного Tank 800, точно не известно, но машину могут представить в апреле на автосалоне в Пекине.

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