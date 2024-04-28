Honda выпустит электромобили следующего поколения в Китае к 2027 году

Японская компания Honda Motor планирует выпустить шесть моделей электромобилей (EV) следующего поколения под брендом Ye в Китае к 2027 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на компанию Honda, к 2027 году она также планирует выпустить в Китае в общей сложности 10 моделей электромобилей под брендом Honda, чтобы к 2035 году обеспечить 100 процентов продаж электромобилей в стране.

Второй по величине автопроизводитель Японии отстает от европейских и американских конкурентов, таких как General Motors и Volkswagen в темпах продаж электромобилей.

Столкнувшись с растущей конкуренцией со стороны китайских производителей электромобилей, Honda и конкурирующий Nissan Motor заявили в прошлом месяце, что рассматривают возможность партнерства в области ключевых компонентов и программного обеспечения.

В январе Honda представила свои электромобили Honda 0 Series и две концептуальные модели на выставке CES в Лас-Вегасе.

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