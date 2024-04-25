В Пекине представлен седан Mazda EZ-6

Японский концерн Mazda представил на автосалоне в Пекине новую модель EZ-6. Ее станут выпускать на совместном предприятии с местным концерном Changan, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

EZ-6 похожа на замену Mazda 6



При длине без малого в пять метров, EZ-6 по габаритам примерно совпадает с бензиновой Mazda 6. При этом у машины скрытые дверные ручки, похожие на те, что можно увидеть у Tesla Model 3. Новинка поступит в продажу в Китае в ближайшее время.

У Mazda EZ-6 будет только задний привод



Новый седан будет выпускаться в двух версиях, с полностью электрическим приводом или как подзаряжаемый гибрид. Интересно, что для автомобиля заявлен только задний привод при том, что большинство конкурентов за доплату предлагает второй передний электромотор и полный привод.

Технические характеристики пока скрывают за исключением запаса хода. Так, у электрической версии он составит 600 километров, а гибридная сможет проехать на одном баке более 1000 км.

Можно предположить, что это будет последовательный гибрид. В движение его будет приводить задний электромотор, в спереди, под капотом, разместят бензиновый мотор-генератор.





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