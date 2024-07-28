Ford построил уникальный кабриолет Mustang Dark Horse

Ford построил единственный в мире кабриолет Mustang Dark Horse. В начале 2024 года компания Ford пустила с молотка самый первый экземпляр флагманского спорткара Mustang последнего поколения - торги за право купить купе Dark Horse c VIN-номером 001 развернулись на аукционе Barrett-Jackson в Скоттсдейле. Несмотря на статус топовой версии, первый Mustang Dark Horse собрал меньше денег, чем первый экземпляр базового Mustang - 375 тысяч долларов против 565 тысяч долларов. Но эти машины оказались менее эксклюзивными, чем разыгранный в лотерее единственный в своём роде Ford Mustang Convertible Dark Horse, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

С 1983 года американский автопроизводитель сотрудничает с Фондом исследований юношеского диабета (JDRF), собрав за это время более 80 миллионов долларов за счёт благотворительных проектов. Одним из последних стала лотерея, собравшая более 350 тысяч долларов, а главным призом в этом розыгрыше стал кабриолет Ford Mustang последнего поколения в уникальном исполнении Dark Horse.

"Тёмная лошадка" под капотом имеет 5,0-литровый бензиновый V8 семейства Coyote, который выдаёт 500 лошадиных сил. Двигатель сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом. Но выбор кузова для флагманской версии невозможен - она выпускается только в виде купе. А вот для фаната Ford Mustang из Западного Техаса сотрудники американской марки в свободное от работы время построили единственный в своём роде кабриолет.

Несколько работников Ford абсолютно безвозмездно, в сотрудничестве со специалистами Roush и Penske, которые также не взяли денег за свой труд, построили "Тёмную лошадку" с открытым верхом. Кабриолет окрашен в белый цвет Oxford White, дополненный акцентами Black Alley и деталями красного цвета, а салон отделан в оттенке Carmine Red. Также автомобиль оснастили специально разработанным для него трансформируемым задним спойлером, а кроме того "лотерейный" кабриолет обзавёлся тормозами Brembo с красными суппортами.

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