Супердизель Cummins для RAM станет ещё мощнее: 435 "лошадей" и 1458 Нм. Инсайдеры Autoevolution утверждают, что тяжелые пикапы 2025 модельного года получат глубоко модернизированный двигатель. Рядная "шестёрка" объёмом 6,7 литра обзаведётся другой головкой блока, иной топливной магистралью, новым турбокомпрессором, получит оригинальный впуск и высокопроизводительный масляный фильтр. В итоге отдача увеличится до 435 лошадиных сил и 1458 Нм, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Дизель Cummins с пиковым крутящим моментом 1458 Нм доступен уже четыре года, но доселе он развивал 425 лошадиных сил и полагался только самым тяжёлым версиям RAM 3500 HD. По неофициальным данным в 2025 модельном году супердвигатель предложат даже для "младшей" серии 2500. Также поменяется трансмиссия: на смену автомату Chrysler или Aisin придёт коробка передач ZF PowerLine.

Сейчас немецкий производитель компонентов заявляет, что пиковый крутящий момент для этого автомата составляет 1356 Нм, то есть под двигатель Cummins придётся дополнительно усиливать весь узел. Альтернативой супердизелю может стать глубоко модернизированный бензиновый Hemi V8: это не тот мотор, который ставится на мощные Dodge, а его коммерческий одноимённый аналог.

Автомобили RAM теряют в продажах: по итогам трёх кварталов 2024 года в США продали 269 тысяч грузовичков, что на 19% меньше показателей 2023 года. Для сравнения полноразмерные пикапы Ford F-Series за тот же период разошлись тиражом 551 тысячу штук, а General Motors реализовал 642 тысячи машин этого класса.