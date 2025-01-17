"Национальный китайский спорткар" SC01: серийная версия. В открытой базе Минпромторга КНР появились фотографии и характеристики двухдверки от стартапа Small Sports Car. Проект маленького спорткара SC01 показали осенью 2022 года, а теперь электромобиль готов к серийному производству. По пути на конвейер общая идея сохранилось: у купе двухмоторный полный привод (435 лошадиных сил), габаритная длина 4,1 метра, снаряженная масса 1365 килограммов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

От прототипа SC01 серийная версия отличается полностью переделанным аэродинамическим обвесом. Стали крупнее зеркала заднего вида и воздухозаборники, появился развитый диффузор. Однако дизайн кормы в духе гоночной Lancia 037 сохранился, дошёл до серии и выдвижной спойлер. Штатные колёса - размерности 245/40 ZR18.

Длина/ширина/высота новинки равны соответственно 4106/1830/1170 миллиметрам, колёсная база - 2503 миллиметра. Таким образом, по габаритам и форм-фактору ближайшим конкурентом может быть MG Cyberster, особенно если у родстера появится закрытая версия. Изначально разработчики хотели сделать ставку на композитный кузов и подвески типа push-rod, но новой информации о начинке нет.

Изначально инвесторы Small Sports Car целились в нишу "национального спорткара Поднебесной", но массовость будет зависеть от розничных цен. В 2022 году ориентиром называли отметку 300 тысяч юаней (41 тысяча долларов). Сейчас сопоставимо стоит Zeekr 001 с батареей ёмкостью 100 киловатт-часов и полноприводной силовой установкой мощностью 789 лошадиных сил.