RAM выпустит утилитарный и недорогой пикап после спада продаж. Финансовый директор Stellantis Даг Остерманн заявил, что в США востребованы доступные полноразмерные пикапы, а после отставки 1500 Classic эта ниша пустует. "Нам нужно выпустить более бюджетную комплектацию [RAM 1500], чтобы восполнить пробел", - объяснил топ-менеджер. Даг Остерманн признал: подготовка к производству займёт время, и линейку удастся расширить не сразу, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Отказ от RAM 1500 Classic - решение бывшего гендиректора Stellantis Карлоса Тавареса. Однако исправить ошибку не так-то просто: в основе бюджетного пикапа была версия образца 2008 года, которая выпускалась на заводе в Мичигане. Эта площадка реорганизована, около 1,1 тысячи сотрудников уволены, а часть производства перенесена в Мексику. Вероятно, утилитарная версия появится у актуального RAM 1500, что позволит снизить цену с нынешних 40 тысяч долларов.

RAM задумался над недорогими моделями после 16-процентного падения продаж в 2024 году. Продажи пикапов - основной источник прибыли Stellantis в США, и концерн пытается вернуть себе долю в важнейшем сегменте. Другое перспективное направление - выпуск среднеразмерного грузовичка RAM, который бросит вызов Ford Ranger и Chevrolet Colorado. Но продавать модель с индексом "1200" с китайской родословной в США точно не удастся.

По неофициальным данным, RAM готов признать ошибку с отказом от моторов V8. Продуктовый план с закрытой дилерской конференции раскрывает новинки 2025 года: в гамму могут вернуться и 5,7-литровый, и 6,4-литровый "атмосферники". Также на подходе более производительный суперпикап RAM TRX, который пал жертвой "экологической" повестки прошлых топ-менеджеров.